Эстония возобновила работу погранперехода на границе с Россией: что это значит

Правительство Эстонии открыло один из крупнейших пограничных переходов на границе с Россией. Пропускной пункт в городе Нарва, закрытый с 30 апреля по 3 мая из-за масштабных учений силовых структур, вновь начал работу. На границе образовались длинные очереди. Что известно об открытии границы — в материале URA.RU.
Изменения в работе перехода «Нарвы»
Режим работы перехода
С 2024 года пункт пропуска «Нарва» перестал работать в ночное время. В связи с учениями его режим был изменен с круглосуточного на ограниченный — с 7:00 до 23:00.
Кроме того, с февраля 2024 года пересечь границу здесь можно только пешком — проезд транспорта запрещен. Автобусы из Санкт-Петербурга в Таллин доезжают лишь до КПП «Ивангород» на российской стороне. Далее пассажиры переходят границу пешком и пересаживаются на эстонские автобусы.
Загранпаспорта с биометрией
С 31 марта 2025 года Эстония перестала признавать небиометрические загранпаспорта граждан РФ. Лица с видом на жительство в Эстонии или ЕС, использующие старые паспорта, должны оформить биометрические до 30 сентября 2025 года, сообщили в МИД Эстонии.
Временные ограничения и учения
Нарвский КПП является одним из самых загруженных на границе России и Евросоюза. Его закрытие с 30 апреля по 3 мая было связано с учениями Kilp полиции и пограничной службы по отработке действий в условиях возможного миграционного кризиса.
В пресс-службе Сил обороны Эстонии уточнили, что к учениям присоединились военнослужащие и члены добровольческой военизированной организации Kaitsliit. По данным Err, на время учений погранпереход был передан под управление военных. Сам мост был заминирован.
После открытия пункта время ожидания в очереди составило от 3,5 до 8 часов. Некоторые путешественники начали занимать очередь уже с 2 часов ночи, несмотря на то, что официальный режим работы пограничного пункта начинается в 7:00. На границе образовалась большая очередь.
Эстония хочет укрепить границу с Россией
Эстонские власти намерены завершить обустройство всей сухопутной границы с Российской Федерацией к концу 2025 года. Вместе с тем, на отдельных территориях строительные работы будут продолжаться до конца 2027 года. Об этом в марте сообщила руководитель проекта по возведению восточной границы в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии Мерле Тикк.
Как отметила Тикк, в настоящее время строительные работы проводятся как на сухопутной части границы, так и вдоль реки Нарва, проходящей по приграничной зоне. На сегодняшний день инфраструктура протяженностью 60 километров уже возведена на сухопутном участке, еще на 26 километрах продолжаются строительные мероприятия.
Новые учения
В Эстонии 5 мая стартуют крупнейшие в году международные армейские учения Siil 2025 («Еж 2025»), которые пройдут преимущественно на северо-востоке и юго-востоке страны, вблизи границ с Россией. Об этом 26 апреля сообщил Генеральный штаб сил обороны Эстонии. Учения будут продолжаться до 23 мая и станут важнейшим мероприятием по проверке боеготовности эстонских вооруженных сил и их союзников.
Основная цель учений Siil 2025 заключается в отработке ключевых задач, предусмотренных эстонскими и региональными планами обороны, а также в проверке боеготовности Сил обороны Эстонии, военизированной добровольческой организации Kaitseliit и союзных подразделений. В рамках учений особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзнических подразделений и их интеграции в состав эстонской дивизии, что позволит достичь немедленной боевой готовности.
Основные мероприятия учений будут проходить на полигонах, расположенных на северо-востоке и юго-востоке Эстонии, включая центральный полигон Сил обороны Эстонии и полигон Нурсипалу. В меньших масштабах вспомогательные мероприятия будут осуществляться в Западной, Северной и Центральной Эстонии, что обеспечит поддержку тылового района и операций эстонской дивизии.
В учениях Siil 2025 примут участие более 16 000 военнослужащих, включая действующих военнослужащих, призывников, резервистов и членов Kaitseliit. Также ожидается участие военнослужащих из стран-союзников, таких как Великобритания, Франция, Германия, Польша, Португалия, Дания, Швеция, Финляндия, Латвия, США и Канада. Представители Японии, Израиля и Украины будут участвовать в качестве наблюдателей или инструкторов.
Учения Siil 2025 проходят в рамках более широких учений НАТО Steadfast Deterrence 25, которые включают планирование и управление операциями по сдерживанию и обороне на стратегическом и оперативном уровнях Командования объединенных сил НАТО (JFCBS) в Брюнссуме, Нидерланды. Кроме того, Siil 2025 служат подготовительным мероприятием для участия эстонской дивизии в региональных тактических учениях Северо-Восточного корпуса Griffin Lightning 25.
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