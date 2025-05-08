Глава МИД Польши рассказал, кто может занять роль США в переговорах по Украине

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил Турцию и Китай в качестве потенциальных посредников на переговорах между Россией и Украиной. Он отметил, что Турция поддерживает открытые каналы связи с обеими сторонами конфликта, а Китай способен повлиять на российское руководство.
«Есть Турция, которая поддерживает открытые каналы коммуникации с обеими странами и есть также китайская возможность» — передает слова министра РИА Новости. Сикорский подчеркнул, что хотя ЕС поддерживает посреднические усилия США, необходимо рассматривать и другие варианты.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры возможны только после прекращения огня. Она четко обозначила позицию ЕС, что ведение переговоров во время активных боевых действий невозможно.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о желании прекратить участие в урегулировании украинского конфликта уже в ближайшие дни. Эта перспектива вызвала серьезные опасения у руководства ЕС.
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