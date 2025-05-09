Россияне почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания

В День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне россияне почтили память погибших в боях с фашизмом традиционной минутой молчания. В 18:56 по московскому времени на федеральных телеканалах и радиостанциях была приостановлена трансляция программ, чтобы дать гражданам страны возможность вспомнить героев, павших в годы войны.
Поминальная тишина сопровождалась видеорядом из портретов павших героев, анимированных свечей памяти и кадров с Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Завершилась минута молчания словами диктора: «Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины».
Траурная программа «Минута молчания» проводится ежегодно 9 мая с 1965 года и транслируется по российским радио- и телеканалам в знак глубокого уважения к подвигу советских граждан в годы Великой Отечественной войны, а также в память о погибших на передовой и в тылу. Текст, который звучит перед включением траурного метронома, имеет свою историю: он был написан накануне первого празднования Дня Победы и с тех пор подвергался лишь незначительным редакционным изменениям, сохранив первоначальную суть. В разные годы этот текст в эфире читали такие известные дикторы, как Юрий Левитан, Ольга Высоцкая и Игорь Кириллов.
Ранее, 9 мая, в столице России состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие руководители почти 30 зарубежных государств. По Красной площади прошли подразделения военных из дружественных стран, в числе которых были военнослужащие из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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