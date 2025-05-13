Вопрос участия Путина и Трампа в переговорах в Стамбуле пока не прояснен

Участие президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в предстоящих стамбульских переговорах по Украине пока остается под вопросом. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог ранее выразил надежду на прибытие российского лидера, что также могло бы обеспечить участие американского президента. Тем не менее, как отмечает турецкий источник, официального подтверждения этому пока нет.
«Пока не прояснен этот вопрос. Вам лучше обратиться к диппредставительствам этих стран (РФ и США в Турции — ред.)», — сказал собеседник агентства РИА Новости.
Напомним, Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле и выразил надежду на достижение соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул стремление России к серьезному поиску долгосрочного мирного решения.
В ответ на этот, президент Украины Владимир Зеленский предъявил условия, которые были отклонены Москвой как неприемлемые. Зеленский требовал полного прекращения огня с 12 мая перед началом переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно принять предложение Путина для проведения переговоров в Турции, указывая на потенциальную возможность достижения соглашения. В ответ на это Зеленский заявил о своей готовности встретиться с Путиным в Стамбуле в ближайший четверг.
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