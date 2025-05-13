Рябков: Россия рассчитывает на прямой контакт с Украиной в Стамбуле

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Рябков выразил надежду, что встреча в Стамбуле не будет использована в пиар-целях
Рябков выразил надежду, что встреча в Стамбуле не будет использована в пиар-целях Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Россия рассчитывает на проведение прямого контакта с Украиной во время переговоров в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона готовится к встрече и надеется, что она не будет использована исключительно в пиар-целях.

«Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС. До этого замглавы МИД РФ также уточнил, что на переговорах будут обсуждаться вопросы устойчивого урегулирования конфликта на Украине и текущая ситуация на территории страны.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение приехать в Стамбул после призыва президента США Дональда Трампа согласиться на переговоры. Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что встреча, скорее всего, пройдет на уровне дипломатов, поскольку подготовка к переговорам президентов требует больше времени.

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Россия рассчитывает на проведение прямого контакта с Украиной во время переговоров в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона готовится к встрече и надеется, что она не будет использована исключительно в пиар-целях. «Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС. До этого замглавы МИД РФ также уточнил, что на переговорах будут обсуждаться вопросы устойчивого урегулирования конфликта на Украине и текущая ситуация на территории страны. В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение приехать в Стамбул после призыва президента США Дональда Трампа согласиться на переговоры. Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что встреча, скорее всего, пройдет на уровне дипломатов, поскольку подготовка к переговорам президентов требует больше времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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