Рябков: Россия рассчитывает на прямой контакт с Украиной в Стамбуле

Россия рассчитывает на проведение прямого контакта с Украиной во время переговоров в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона готовится к встрече и надеется, что она не будет использована исключительно в пиар-целях.
«Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС. До этого замглавы МИД РФ также уточнил, что на переговорах будут обсуждаться вопросы устойчивого урегулирования конфликта на Украине и текущая ситуация на территории страны.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение приехать в Стамбул после призыва президента США Дональда Трампа согласиться на переговоры. Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что встреча, скорее всего, пройдет на уровне дипломатов, поскольку подготовка к переговорам президентов требует больше времени.
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