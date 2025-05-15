Проценты по автокредитам упали до минимума за полтора года

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Средняя ставка по кредитам на новые авто снижается шестой месяц подряд
Средняя ставка по кредитам на новые авто снижается шестой месяц подряд Фото:

Средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в апреле 2025 года снизилась до 17% годовых, достигнув минимального уровня с октября 2023 года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). 

«В апреле средняя ставка по кредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых — минимального уровня с октября 2023 года», — приводит издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ОКБ. Отмечается, что это уже шестое подряд месячное снижение ставок, тогда как процент по кредитам на подержанные автомобили остается на уровне 28%.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин объяснил, что основными драйверами снижения стали государственная поддержка и льготные программы китайских автопроизводителей. По данным «Автостат Инфо», в первом квартале текущего года китайские марки заняли 54% рынка новых автомобилей. В банке «Уралсиб» по госпрограмме ставка составляет 21,9%, а рыночные предложения начинаются от 25%. На рынке автомобилей с пробегом ставки остаются высокими из-за их привязки к ключевой ставке ЦБ, однако спрос сохраняется: в апреле на подержанные машины пришлось 34% выданных автокредитов, отмечают в ОКБ.

Эксперты не ожидают существенного удешевления автокредитов в ближайшее время из-за высокого спроса. Вместе с тем, они допускают незначительное снижение ставок (на 1–3 процентных пункта) за счет маркетинговых программ дилеров и роста складских запасов новых автомобилей, которые по оценкам на май составляют около 500 тысяч машин.

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Средняя ставка по автокредитам на новые автомобили в апреле 2025 года снизилась до 17% годовых, достигнув минимального уровня с октября 2023 года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).  «В апреле средняя ставка по кредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых — минимального уровня с октября 2023 года», — приводит издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ОКБ. Отмечается, что это уже шестое подряд месячное снижение ставок, тогда как процент по кредитам на подержанные автомобили остается на уровне 28%. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин объяснил, что основными драйверами снижения стали государственная поддержка и льготные программы китайских автопроизводителей. По данным «Автостат Инфо», в первом квартале текущего года китайские марки заняли 54% рынка новых автомобилей. В банке «Уралсиб» по госпрограмме ставка составляет 21,9%, а рыночные предложения начинаются от 25%. На рынке автомобилей с пробегом ставки остаются высокими из-за их привязки к ключевой ставке ЦБ, однако спрос сохраняется: в апреле на подержанные машины пришлось 34% выданных автокредитов, отмечают в ОКБ. Эксперты не ожидают существенного удешевления автокредитов в ближайшее время из-за высокого спроса. Вместе с тем, они допускают незначительное снижение ставок (на 1–3 процентных пункта) за счет маркетинговых программ дилеров и роста складских запасов новых автомобилей, которые по оценкам на май составляют около 500 тысяч машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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