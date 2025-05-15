В Кирове полицейские избили ошибочно задержанного мужчину

В Кирове сотрудники уголовного розыска избили мужчину, ошибочно приняв его за разыскиваемого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.
«В Кирове двое сотрудников уголовного розыска при проведении мероприятий по розыску преступника, находящегося в федеральном розыске, остановили схожего по приметам мужчину», — говорится в сообщении пресс-службы, пишет ТАСС. Мужчина, услышав причину задержания от сотрудников полиции, попытался оказать сопротивление: он оттолкнул одного из оперативников и попытался скрыться. В ответ на это полицейские применили физическую силу и наручники. В результате задержанный получил телесные повреждения.
После установления личности стало ясно, что мужчина не имеет отношения к разыскиваемому преступнику. Его отпустили, а по факту произошедшего начата служебная проверка. Будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет соблюдения законности и полноты принятых мер.
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