В Кирове полицейские избили ошибочно задержанного мужчину

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В ответ на сопротивление полицейские применили физическую силу и наручники
В ответ на сопротивление полицейские применили физическую силу и наручники Фото:

В Кирове сотрудники уголовного розыска избили мужчину, ошибочно приняв его за разыскиваемого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

«В Кирове двое сотрудников уголовного розыска при проведении мероприятий по розыску преступника, находящегося в федеральном розыске, остановили схожего по приметам мужчину», — говорится в сообщении пресс-службы, пишет ТАСС. Мужчина, услышав причину задержания от сотрудников полиции, попытался оказать сопротивление: он оттолкнул одного из оперативников и попытался скрыться. В ответ на это полицейские применили физическую силу и наручники. В результате задержанный получил телесные повреждения.

После установления личности стало ясно, что мужчина не имеет отношения к разыскиваемому преступнику. Его отпустили, а по факту произошедшего начата служебная проверка. Будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет соблюдения законности и полноты принятых мер.

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В Кирове сотрудники уголовного розыска избили мужчину, ошибочно приняв его за разыскиваемого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области. «В Кирове двое сотрудников уголовного розыска при проведении мероприятий по розыску преступника, находящегося в федеральном розыске, остановили схожего по приметам мужчину», — говорится в сообщении пресс-службы, пишет ТАСС. Мужчина, услышав причину задержания от сотрудников полиции, попытался оказать сопротивление: он оттолкнул одного из оперативников и попытался скрыться. В ответ на это полицейские применили физическую силу и наручники. В результате задержанный получил телесные повреждения. После установления личности стало ясно, что мужчина не имеет отношения к разыскиваемому преступнику. Его отпустили, а по факту произошедшего начата служебная проверка. Будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет соблюдения законности и полноты принятых мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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