Рябков ответил, почему встреча Путина и Трампа сейчас под вопросом

Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас находится под вопросом, так как для ее проведения требуется целый ряд предпосылок, который зависит не только от хода диалога по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Это слишком ответственная и серьезная тема. Для подготовки такой встречи требуется целый ряд предпосылок, это не вопрос только прогресса или его отсутствия по украинскому урегулированию», — заявил Рябков. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что проводить прямую взаимосвязь между встречей двух лидеров и процессом решения украинского конфликта — неправильно.
Сегодня в Стамбуле пройдут переговоры между делегациями России и Украины. Их предложил ранее провести Владимир Путин без предварительных условий. Однако самого его на встрече не будет. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, прибыл уже в Анкару для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После чего он может направиться в Стамбул. В то же время Дональд Трамп подтвердил свою готовность присутствовать на переговорах в случае необходимости. По данным ТАСС, встреча РФ и Украины может начаться уже через 2-3 часа. Следите за последними новостями — в онлайн-трансляции URA.RU.
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