Мирошник: в составе делегации Киева нет опытных переговорщиков

Состав украинской делегации вызывает определенные сомнения в плане профессионализма и опыта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге.
«В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования», — сказал Мирошник, передает ТАСС. Посол подчеркнул, что наличие опытных дипломатов и переговорщиков играет ключевую роль в процессе достижения мирного соглашения.
Переговоры в Стамбуле запланированы на 15 мая. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с Россией прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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