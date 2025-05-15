Мирошник: в составе делегации Киева нет опытных переговорщиков

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Наличие опытных дипломатов и переговорщиков играет ключевую роль в процессе достижения мира
Наличие опытных дипломатов и переговорщиков играет ключевую роль в процессе достижения мира Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Состав украинской делегации вызывает определенные сомнения в плане профессионализма и опыта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге.

«В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования», — сказал Мирошник, передает ТАСС. Посол подчеркнул, что наличие опытных дипломатов и переговорщиков играет ключевую роль в процессе достижения мирного соглашения.

Переговоры в Стамбуле запланированы на 15 мая. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с Россией прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Состав украинской делегации вызывает определенные сомнения в плане профессионализма и опыта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге. «В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования», — сказал Мирошник, передает ТАСС. Посол подчеркнул, что наличие опытных дипломатов и переговорщиков играет ключевую роль в процессе достижения мирного соглашения. Переговоры в Стамбуле запланированы на 15 мая. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с Россией прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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