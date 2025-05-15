Путин стал главой попечительского совета РАН
Президент РФ Владимир Путин назначен председателем попечительского совета Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается в соответствующем указе.
«Путин возглавил попечительский совет РАН», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте официальных правовых актов. Указ вступает в силу в день его подписания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.