Овощи стремительно дорожают в Свердловской области. Инфографика

В Свердловской области капуста подорожала на 4,59% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Капуста стала стоить 79,91 рубля в среднем
Капуста стала стоить 79,91 рубля в среднем Фото:

В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук, свекла и капуста, непрерывный рост стоимости продолжается с начала мая. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат.

Так, репчатый лук в период с 5 по 12 мая подорожал на 7,67% — до 73,76 рубля за килограмм в среднем. Свекла стала дороже на 5,82% — средняя стоимость составила 77,74 рубля, а белокочанная капуста за неделю прибавила к цене 4,59%, и ее можно было купить за 79,91 рубля в среднем. 

Картофель подорожал незначительно — до 83,23 рубля в среднем (+0,7%). Помидоры и огурцы, напротив, подешевели. Они стали стоить 267,02 и 166,08 рубля соответственно.

Председатель правления некоммерческого партнерства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергей Лацков озвучивал URA.RU в качестве возможных причин подорожания овощей несколько факторов. По его словам, на это могли повлиять неурожай 2024 года из-за погодных условий, проблемы с хранением и логистикой.

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В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук, свекла и капуста, непрерывный рост стоимости продолжается с начала мая. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат. Так, репчатый лук в период с 5 по 12 мая подорожал на 7,67% — до 73,76 рубля за килограмм в среднем. Свекла стала дороже на 5,82% — средняя стоимость составила 77,74 рубля, а белокочанная капуста за неделю прибавила к цене 4,59%, и ее можно было купить за 79,91 рубля в среднем.  Картофель подорожал незначительно — до 83,23 рубля в среднем (+0,7%). Помидоры и огурцы, напротив, подешевели. Они стали стоить 267,02 и 166,08 рубля соответственно. Председатель правления некоммерческого партнерства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергей Лацков озвучивал URA.RU в качестве возможных причин подорожания овощей несколько факторов. По его словам, на это могли повлиять неурожай 2024 года из-за погодных условий, проблемы с хранением и логистикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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