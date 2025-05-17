Путин поздравил Токаева с Днем рождения и обсудил переговоры по Украине

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Путин переговорил с Токаевым, обсудив актуальные вопросы двусторонней повестки дня
Путин переговорил с Токаевым, обсудив актуальные вопросы двусторонней повестки дня Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и обсудил с ним итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем рождения. <...> Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от Владимира Путина.

Также Токаев отметил, что мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и прошедшие в Москве, вызвали широкий позитивный отклик во многих странах мира и прошли в торжественной атмосфере. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. 

Ранее Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Предложение президент Украины Владимир Зеленский поддержал, назвав такой путь верным.

Первые за три года переговоры России и Украины закончились в Стамбуле 16 мая. По итогу переговоров Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000»

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и обсудил с ним итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Кремля. «В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем рождения. <...> Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от Владимира Путина. Также Токаев отметил, что мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и прошедшие в Москве, вызвали широкий позитивный отклик во многих странах мира и прошли в торжественной атмосфере. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.  Ранее Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Предложение президент Украины Владимир Зеленский поддержал, назвав такой путь верным. Первые за три года переговоры России и Украины закончились в Стамбуле 16 мая. По итогу переговоров Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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