В Ватикане началась инаугурация нового Папы Римского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ватикане началась церемония инаугурации Папы Римского
В Ватикане началась церемония инаугурации Папы Римского Фото:

В Ватикане проходит церемония интронизации (инаугурации) нового Папы Римского Льва XIV. Понтифик уже проехал на папамобиле по площади Святого Петра, после чего ему предстоит отслужить торжественную мессу. Соответствующую трансляцию проводят журналисты. 

В церемонии принимают участие главы иностранных государств, кардиналы, а также представители других христианских конфессий. После завершения мессы новый понтифик обратится с первым официальным посланием к верующим, в котором обозначит приоритеты своего служения. В Ватикане усилены меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время масштабного события.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ватикане проходит церемония интронизации (инаугурации) нового Папы Римского Льва XIV. Понтифик уже проехал на папамобиле по площади Святого Петра, после чего ему предстоит отслужить торжественную мессу. Соответствующую трансляцию проводят журналисты.  В церемонии принимают участие главы иностранных государств, кардиналы, а также представители других христианских конфессий. После завершения мессы новый понтифик обратится с первым официальным посланием к верующим, в котором обозначит приоритеты своего служения. В Ватикане усилены меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время масштабного события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...