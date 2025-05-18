В Ватикане началась инаугурация нового Папы Римского

В Ватикане проходит церемония интронизации (инаугурации) нового Папы Римского Льва XIV. Понтифик уже проехал на папамобиле по площади Святого Петра, после чего ему предстоит отслужить торжественную мессу. Соответствующую трансляцию проводят журналисты.
В церемонии принимают участие главы иностранных государств, кардиналы, а также представители других христианских конфессий. После завершения мессы новый понтифик обратится с первым официальным посланием к верующим, в котором обозначит приоритеты своего служения. В Ватикане усилены меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время масштабного события.
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