Правительство РФ потратит полтора миллиарда на выход российского бизнеса на зарубежные рынки

Мишустин: правительство направит 1,5 млрд на выход бизнеса на зарубежные рынки
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Мишустин назвал сумму, которую правительство направит на поддержку МСП
Мишустин назвал сумму, которую правительство направит на поддержку МСП Фото:

Российские власти выделят 1,5 миллиарда рублей на содействие малым и средним предприятиям (МСП) в освоении иностранных рынков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

«Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий при выходе на зарубежные рынки», — сказал Мишустин на совещании. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Ранее Корпорация МСП сообщила, что по итогам первого квартала 2025 года общее число малых и средних предприятий в России превысило отметку 6,7 миллиона. Этот показатель стал самым высоким с момента создания специализированного реестра субъектов МСП в 2016 году, пишет RT. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что за год количество зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем на 118 тысяч.

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Российские власти выделят 1,5 миллиарда рублей на содействие малым и средним предприятиям (МСП) в освоении иностранных рынков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП. «Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий при выходе на зарубежные рынки», — сказал Мишустин на совещании. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Ранее Корпорация МСП сообщила, что по итогам первого квартала 2025 года общее число малых и средних предприятий в России превысило отметку 6,7 миллиона. Этот показатель стал самым высоким с момента создания специализированного реестра субъектов МСП в 2016 году, пишет RT. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что за год количество зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем на 118 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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