В Кремле ответили на вопрос о глубине буферной зоны с Украиной

Песков: вопросы о глубине буферной зоны с Украиной надо направлять в Минобороны
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Песков переадресовал вопрос о глубине буферной зоны в МО
Песков переадресовал вопрос о глубине буферной зоны в МО Фото:

Вопросы о глубине буферной зоны у границы Курской области следует направлять в Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рекомендую обратить этот вопрос Минобороны», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, какая может быть глубина у буферной зоны в Сумской и Харьковской областях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании российской армией буферной зоны у границы. Этой зоной будет считаться часть Сумской и Харьковской областей. Это необходимо для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей, подчеркнул глава государства.

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Вопросы о глубине буферной зоны у границы Курской области следует направлять в Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Рекомендую обратить этот вопрос Минобороны», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, какая может быть глубина у буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании российской армией буферной зоны у границы. Этой зоной будет считаться часть Сумской и Харьковской областей. Это необходимо для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей, подчеркнул глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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