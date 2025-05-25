Глава МИД Литвы призвал изолировать Россию

В Литве призвали к изоляции России на международной арене. Такое заявление сделал Глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после сообщений о ракетных ударах российских военных по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Украины.
«Наш ответ должен быть сильнее <...>: больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России», — заявил Будрис. Своим мнением он поделился в социальной сети X.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Поражение целей велось высокоточными средствами поражения различных типов базирования.
Уточняется, что удары были нанесены по объектам, где выпускают компоненты для ракетного оружия и ударных беспилотников. Все намеченные цели были поражены, передает RT.
Также российские военные освободили населенный пункт в ДНР. Под контроль ВС РФ перешла Романовка, передает «Национальная служба новостей».
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