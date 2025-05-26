Паводки изолировали 19 деревень Свердловской области

В Свердловской области запретили движение по восьми мостам, ведущим в 19 деревень. Семь из них ушли под воду, а один разобрали на время весеннего половодья, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Всего на территории области затоплены семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья. Ограничено автотранспортное сообщение с 19-ю населенными пунктами», — пояснили в ведомстве.
Речь идет о деревнях: Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Барбашина, Макуй. Изолированы также четыре села: Яр, Куминовское, Кумарьинское и Чернышово.
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