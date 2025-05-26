В Нижнем Тагиле на улице Ульяновской водитель Renault Logan снес 10-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за стоящего автобуса. У пострадавшего диагностировали перелом стопы, рассказали в Госавтоинспекции.
«45-летний мужчина допустил наезд на ребенка, внезапно вышедшего на проезжую часть», — пояснили в ведомстве. Авария случилась накануне вечером. Медики оказали школьнику необходимую помощь и отправили на домашнее лечение.
По словам автомобилиста, стоящий на остановке автобус частично скрывал собой участок дороги, поэтому он не сразу заметил ребенка. Обстоятельства происшествия выясняют инспекторы ДПС. Родителям мальчика грозит привлечение по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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