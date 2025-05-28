Экс-руководители двух российских банков получили по восемь лет колонии

Бывшие председатели правления Рост-банка и Бинбанка получили по восемь лет колонии каждый. Суд признал их виновными в совершении особо крупной растраты.
«По восемь лет колонии каждый получили бывшие председатели правления Рост-банка и Бинбанка Кирилл Любенцов и Александр Лукин», — пишет «Коммерсант». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск банка «Траст» (правопреемника Рост-банка и Бинбанка) на сумму 10 миллиардов рублей.
Фигуранты не признали своей вины и намерены обжаловать приговор. Адвокаты заявляли, что Любенцов на момент выдачи спорного кредита еще не работал в банке, а впоследствии лишь продлил ранее принятые решения. Кроме того, защита настаивала, что Stratola Investments Ltd не была подконтрольна обвиняемым, а стоимость переданных облигаций на момент сделки была минимальной.
С декабря 2014 года по сентябрь 2017 года Любенцов и Лукин совершили ряд экономически нецелесообразных сделок, приведших к многомиллиардному ущербу для банков. В частности, компания Stratola Investments Ltd, которую следствие считает подконтрольной обвиняемым, получила в Рост-банке кредит на 40 миллионов долларов (примерно 2,6 миллиарда рублей), который так и не был возвращен. Кроме того, этой же компании были переданы облигации на сумму более 8,1 миллиардов рублей, которые впоследствии были похищены через офшорные структуры.
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