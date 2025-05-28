28 мая 2025

Жена челябинского губернатора проведет встречу со столичным стилистом в «Амбаре»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер постоянный участник спортивных и культурных мероприятий села Париж (фото из архива)
Ирина Текслер постоянный участник спортивных и культурных мероприятий села Париж (фото из архива) Фото:

В рамках Парижской недели моды в Магнитогорске 31 мая в городском культурном центре «Амбар» состоится встреча с российским шеф-стилистом Первого канала Александром Сухаревым. Об этом сообщила общественный деятель и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. 

«Вы сможете задать свои вопросы fashion-блогеру Александру Сухареву перед главным событием весны — показом лучших дизайнеров в Париже. Мероприятие состоится в центре „Амбар“ в 15:00», — написала Текслер в своем telegram-канале.

31 мая в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области пройдет Парижская неделя моды. Главным событием станет показ весенне-летней коллекции 2025 года от российского бренда Alena Akhmadullina. Ахмадуллина, известная своими яркими и женственными образами, завершит мероприятие своим показом. Это редкий случай, когда модное событие такого уровня проходит не в столице, а в небольшом населенном пункте. Село Париж, несмотря на скромные размеры, уже не впервые привлекает внимание модной индустрии благодаря своему необычному названию и творческой атмосфере.

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В рамках Парижской недели моды в Магнитогорске 31 мая в городском культурном центре «Амбар» состоится встреча с российским шеф-стилистом Первого канала Александром Сухаревым. Об этом сообщила общественный деятель и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.  «Вы сможете задать свои вопросы fashion-блогеру Александру Сухареву перед главным событием весны — показом лучших дизайнеров в Париже. Мероприятие состоится в центре „Амбар“ в 15:00», — написала Текслер в своем telegram-канале. 31 мая в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области пройдет Парижская неделя моды. Главным событием станет показ весенне-летней коллекции 2025 года от российского бренда Alena Akhmadullina. Ахмадуллина, известная своими яркими и женственными образами, завершит мероприятие своим показом. Это редкий случай, когда модное событие такого уровня проходит не в столице, а в небольшом населенном пункте. Село Париж, несмотря на скромные размеры, уже не впервые привлекает внимание модной индустрии благодаря своему необычному названию и творческой атмосфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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