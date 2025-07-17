Власти Забайкальского края ввели режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Чите из-за паводков ввели режим ЧС регионального уровня
В Чите из-за паводков ввели режим ЧС регионального уровня Фото:

В Чите с 15 июля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Соответствующее решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и паводками, сообщили местные СМИ. 

«В соответствии с изменениями, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен с 15 июля в границах городского округа Чита», — передает telegram-канал «Новости Правительства Zабайкалья». На 17 июля с 09:00 до 17:00 по местному времени запланирована работа комиссии по оценке последствий паводка в Центральном районе Читы.

Специалисты будут осматривать жилые дома и земельные участки, определять размер ущерба и оформлять документы для последующих выплат пострадавшим жителям. Гражданам советуют находиться на своих участках в указанный день и быть готовыми принять представителей комиссий.

Также мэр города Инна Щеглова 16 июля сообщила, что на затопленных территориях садоводческих и дачных некоммерческих товариществ (СНТ и ДНТ) работают 10 оценочных комиссий. Их задача — оперативно обследовать пострадавшие районы и фиксировать ущерб, причиненный паводком.

Ранее режим ЧС был установлен с 4 июля в Дульдургинском, Карымском, Тунгокоченском и Читинском округах. Такое решение было принято из-за продолжительных интенсивных дождей, вызвавших подтопления указанных населенных пунктов. Кроме того, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил в кратчайшие сроки организовать работу оценочных комиссий в Чите после того, как вода начнет спадать.

Помимо этого, и в Республике Саха (Якутия) сотрудники МЧС РФ продолжают устранять последствия паводков. В регионе подтоплено 376 придомовых территорий, 93 жилых дома. С этих территорий эвакуированы более 100 человек, 31 из них — дети. Также сейчас фиксируется повышение уровня воды в реке Индигирка. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чите с 15 июля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Соответствующее решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и паводками, сообщили местные СМИ.  «В соответствии с изменениями, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен с 15 июля в границах городского округа Чита», — передает telegram-канал «Новости Правительства Zабайкалья». На 17 июля с 09:00 до 17:00 по местному времени запланирована работа комиссии по оценке последствий паводка в Центральном районе Читы. Специалисты будут осматривать жилые дома и земельные участки, определять размер ущерба и оформлять документы для последующих выплат пострадавшим жителям. Гражданам советуют находиться на своих участках в указанный день и быть готовыми принять представителей комиссий. Также мэр города Инна Щеглова 16 июля сообщила, что на затопленных территориях садоводческих и дачных некоммерческих товариществ (СНТ и ДНТ) работают 10 оценочных комиссий. Их задача — оперативно обследовать пострадавшие районы и фиксировать ущерб, причиненный паводком. Ранее режим ЧС был установлен с 4 июля в Дульдургинском, Карымском, Тунгокоченском и Читинском округах. Такое решение было принято из-за продолжительных интенсивных дождей, вызвавших подтопления указанных населенных пунктов. Кроме того, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил в кратчайшие сроки организовать работу оценочных комиссий в Чите после того, как вода начнет спадать. Помимо этого, и в Республике Саха (Якутия) сотрудники МЧС РФ продолжают устранять последствия паводков. В регионе подтоплено 376 придомовых территорий, 93 жилых дома. С этих территорий эвакуированы более 100 человек, 31 из них — дети. Также сейчас фиксируется повышение уровня воды в реке Индигирка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...