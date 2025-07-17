Россияне стали пить больше пива

Россияне стали покупать пиво на 1,37 литра больше за один поход в магазин
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний объем покупки пива за один визит в магазин составил 1,37 литра, сообщает ТАСС
Средний объем покупки пива за один визит в магазин составил 1,37 литра, сообщает ТАСС Фото:

Средний объем пива, который покупают россияне за один поход в магазин, стал 1,37 литра. Удивительно то, что количество самих граждан, покупающих пиво, сократилось. Это следует из данных исследования холдинга «Ромир».

«Число россиян, покупающих пиво в магазинах, сократилось, однако это уменьшение не привело к падению общих объемов продаж. Средний объем покупки достиг 1,37 литра за один визит в магазин», — указано в материале ТАСС, на основе данных холдинга.

Сообщается о том, что процент россиян, за зиму 2024 года, которые хотя бы раз покупали пиво составляет 47,3%. Тем временем, зимой 2025 года показатель составляет 44,3%. При этом, средняя частота покупок пива выросла с 15,4 раза до 16,6 раза.

Увеличился и импорт пива. Ранее сообщалось о том, что поставки пива из Китая выросли почти вдвое. И Россия оказалась на третьем месте в китайском экспорте. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

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Средний объем пива, который покупают россияне за один поход в магазин, стал 1,37 литра. Удивительно то, что количество самих граждан, покупающих пиво, сократилось. Это следует из данных исследования холдинга «Ромир». «Число россиян, покупающих пиво в магазинах, сократилось, однако это уменьшение не привело к падению общих объемов продаж. Средний объем покупки достиг 1,37 литра за один визит в магазин», — указано в материале ТАСС, на основе данных холдинга. Сообщается о том, что процент россиян, за зиму 2024 года, которые хотя бы раз покупали пиво составляет 47,3%. Тем временем, зимой 2025 года показатель составляет 44,3%. При этом, средняя частота покупок пива выросла с 15,4 раза до 16,6 раза. Увеличился и импорт пива. Ранее сообщалось о том, что поставки пива из Китая выросли почти вдвое. И Россия оказалась на третьем месте в китайском экспорте. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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