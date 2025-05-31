В российском регионе недоступен Telegram после визита Захаровой

В Дагестане вновь ограничен доступ к мессенджеру Telegram после кратковременной разблокировки, которая, вероятно, могла быть связана с пресс-туром официального представителя МИД России Марии Захаровой для иностранных журналистов. Об этом сообщает источник, близкий к правительству республики.
«Telegram вновь недоступен в Дагестане <...> Краткосрочную разблокировку мессенджера в Дагестане связывают с пресс-туром для иностранных журналистов, организованным МИД России», — пишут «Ведомости» со ссылкой на администраторов местных Telegram-каналов и представителей властей.
Захарова в тот же день прокомментировала сообщения о разблокировке Telegram в своем канале, выразив сомнения по поводу стабильной работы сервиса. По ее словам, приезд в регион был согласован еще 22-23 мая. При этом собеседник, близкий к администрации республики, уточнил, что доступ к мессенджеру был открыт примерно за неделю до визита дипломата.
Блокировка Telegram в Дагестане и Чечне действует с 8 марта 2025 года. Тогда министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что решение о введении ограничений принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов.
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