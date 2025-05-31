Москвич зарезал школьницу из-за ревности

В Москве молодой человек совершил убийство своей несовершеннолетней возлюбленной из-за ревности. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Молодой человек приревновал свою девушку к другому парню, с которым увидел ее. В итоге возлюбленной он нанес несколько ножевых», — написал telegram-канал. Там отметили, что после полученных ранений девушка скончалась. По предварительным данным, погибшей было 17 лет.
Трагедия произошла утром 31 мая на Бескудниковском бульваре в Москве. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь.
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