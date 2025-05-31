Поножовщина в Москве: погибли несовершеннолетние

Двое мужчин ранили девушку на остановке в Москве и покончили с собой
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Компания молодых людей достала нож в ходе конфликта
Компания молодых людей достала нож в ходе конфликта Фото:

Сегодня утром в Москве на остановке общественного транспорта у школы на Бескудниковском бульваре молодой человек зарезал девушку. Спустя время он и его напарник покончили с собой.

«Парень, предварительно, зарезал девушку», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На место происшествия немедленно прибыла скорая помощь. Сам мужчина и его товарищ после покончили с собой.  

Ранее компания молодых людей вступила в конфликт. Telegram-канал Readovka также отмечает, что после, предварительно, убийства девушки, мужчины совершили суицид. Самой девушке нет 18 лет.  

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Сегодня утром в Москве на остановке общественного транспорта у школы на Бескудниковском бульваре молодой человек зарезал девушку. Спустя время он и его напарник покончили с собой. «Парень, предварительно, зарезал девушку», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На место происшествия немедленно прибыла скорая помощь. Сам мужчина и его товарищ после покончили с собой.   Ранее компания молодых людей вступила в конфликт. Telegram-канал Readovka также отмечает, что после, предварительно, убийства девушки, мужчины совершили суицид. Самой девушке нет 18 лет.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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