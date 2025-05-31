Поножовщина в Москве: погибли несовершеннолетние

Сегодня утром в Москве на остановке общественного транспорта у школы на Бескудниковском бульваре молодой человек зарезал девушку. Спустя время он и его напарник покончили с собой.
«Парень, предварительно, зарезал девушку», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На место происшествия немедленно прибыла скорая помощь. Сам мужчина и его товарищ после покончили с собой.
Ранее компания молодых людей вступила в конфликт. Telegram-канал Readovka также отмечает, что после, предварительно, убийства девушки, мужчины совершили суицид. Самой девушке нет 18 лет.
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