«Страшно очень»: пассажирка рассказала о первых секундах подрыва поезда в Брянской области

Пассажирка Елена, пережившая крушение поезда в Брянской области, рассказала о первых секундах теракта на железной дороге. Ей было очень страшно во время ЧП.
«Страшно очень было», — передает ее слова «Известия». Она сообщила, что от удара сильно травмировала колено о переднее сиденье, а ее тяжелая сумка отлетела на расстояние около пяти метров. По ее наблюдениям, все пассажиры в вагоне получили различные повреждения.
Женщина призналась, что первоначально приняла происходящее за падение сбитого беспилотника. Как пояснила жительница Брянской области, местное население уже привыкло к регулярным взрывам в регионе.
Вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста на пассажирский поезд №86, следующий по маршруту Климов — Москва. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, 69 получили ранения, среди пострадавших — трое несовершеннолетних. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.