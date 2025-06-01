«Страшно очень»: пассажирка рассказала о первых секундах подрыва поезда в Брянской области

Пострадавшая при крушении поезда в Брянской области Елена: страшно было очень
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена заявила, что в ее вагоне пострадали все пассажиры
Елена заявила, что в ее вагоне пострадали все пассажиры Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Пассажирка Елена, пережившая крушение поезда в Брянской области, рассказала о первых секундах теракта на железной дороге. Ей было очень страшно во время ЧП.

«Страшно очень было», — передает ее слова «Известия». Она сообщила, что от удара сильно травмировала колено о переднее сиденье, а ее тяжелая сумка отлетела на расстояние около пяти метров. По ее наблюдениям, все пассажиры в вагоне получили различные повреждения.

Женщина призналась, что первоначально приняла происходящее за падение сбитого беспилотника. Как пояснила жительница Брянской области, местное население уже привыкло к регулярным взрывам в регионе.

Вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста на пассажирский поезд №86, следующий по маршруту Климов — Москва. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, 69 получили ранения, среди пострадавших — трое несовершеннолетних. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Пассажирка Елена, пережившая крушение поезда в Брянской области, рассказала о первых секундах теракта на железной дороге. Ей было очень страшно во время ЧП. «Страшно очень было», — передает ее слова «Известия». Она сообщила, что от удара сильно травмировала колено о переднее сиденье, а ее тяжелая сумка отлетела на расстояние около пяти метров. По ее наблюдениям, все пассажиры в вагоне получили различные повреждения. Женщина призналась, что первоначально приняла происходящее за падение сбитого беспилотника. Как пояснила жительница Брянской области, местное население уже привыкло к регулярным взрывам в регионе. Вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста на пассажирский поезд №86, следующий по маршруту Климов — Москва. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, 69 получили ранения, среди пострадавших — трое несовершеннолетних. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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