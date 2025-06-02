Генассамблея ООН определилась с новым председателем

Бывший глава МИД Германии Бербок стала новым председателем Генассамблеи ООН
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Ранее Анналена Бербок занимала должность министра иностранных дел ФРГ
Ранее Анналена Бербок занимала должность министра иностранных дел ФРГ Фото:

Генеральная Ассамблея ООН выбрала нового председателя. Им стала бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

"Новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет Анналена Бербок", - пишет EADaily. Примечательно, что Бербок стала единственным кандидатом на прошедших выборах.

По информации агентства, в условиях, когда у бывшей главы МИД ФРГ нет конкурентов, запланированные на 2 июня выборы стали обычной формальностью. Сам пост председателя является больше церемониальным, однако дает возможность влиять на повестку главного представительного органа ООН.

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Генеральная Ассамблея ООН выбрала нового председателя. Им стала бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок "Новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет Анналена Бербок", - пишет EADaily. Примечательно, что Бербок стала единственным кандидатом на прошедших выборах. По информации агентства, в условиях, когда у бывшей главы МИД ФРГ нет конкурентов, запланированные на 2 июня выборы стали обычной формальностью. Сам пост председателя является больше церемониальным, однако дает возможность влиять на повестку главного представительного органа ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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