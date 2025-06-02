Генассамблея ООН определилась с новым председателем

Генеральная Ассамблея ООН выбрала нового председателя. Им стала бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
"Новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет Анналена Бербок", - пишет EADaily. Примечательно, что Бербок стала единственным кандидатом на прошедших выборах.
По информации агентства, в условиях, когда у бывшей главы МИД ФРГ нет конкурентов, запланированные на 2 июня выборы стали обычной формальностью. Сам пост председателя является больше церемониальным, однако дает возможность влиять на повестку главного представительного органа ООН.
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