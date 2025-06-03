Стало известно, куда украинские власти вывозят детей

Украинские власти целенаправленно вывозят детей из районов боевых действий в европейские страны, чтобы воспрепятствовать получению ими российского гражданства и не допустить их воссоединения с родителями. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Населенные пункты освобождаются российской армией, родители получают российское гражданство, а дети в это время уже выведены по команде [президента Украины Владимира] Зеленского или в европейские страны, или, в лучшем случае, на запад Украины», — сказал Водолацкий. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что определенное число детей в таких ситуациях бесследно исчезает. Выяснить их местонахождение или судьбу не удается ни родителям, ни российским органам, занимающимся вопросами детей, ни представителям Красного Креста.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что украинские родители обращаются за помощью в российские консульства для воссоединения с детьми, поскольку украинские загранучреждения не участвуют в решении подобных ситуаций. По его словам, случаи изъятия детей украинских семей в Европе фиксировались весной прошлого года, и Россия занимается поиском родственников для возвращения детей в семьи.
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