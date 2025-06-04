Фура заблокировала движение на Пермском тракте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место прибыли инспекторы ДПС (архивное фото)
На место прибыли инспекторы ДПС (архивное фото) Фото:

На 321-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург вечером 4 июня сломанный грузовик перекрыл движение. Проехать можно только по одной полосе, рассказали в Госавтоинспекции.

«Движение на трассе в Первоуральском районе в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе в связи с неисправностью грузового транспорта», — пояснили там. Затора на участке не наблюдается.

Регулируют движение по одной полосе инспекторы ДПС. Водителей призывают учитывать информацию об ограничении при планировании маршрутов, а также быть максимально бдительными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 321-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург вечером 4 июня сломанный грузовик перекрыл движение. Проехать можно только по одной полосе, рассказали в Госавтоинспекции. «Движение на трассе в Первоуральском районе в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе в связи с неисправностью грузового транспорта», — пояснили там. Затора на участке не наблюдается. Регулируют движение по одной полосе инспекторы ДПС. Водителей призывают учитывать информацию об ограничении при планировании маршрутов, а также быть максимально бдительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...