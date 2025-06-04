Фура заблокировала движение на Пермском тракте

На 321-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург вечером 4 июня сломанный грузовик перекрыл движение. Проехать можно только по одной полосе, рассказали в Госавтоинспекции.
«Движение на трассе в Первоуральском районе в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе в связи с неисправностью грузового транспорта», — пояснили там. Затора на участке не наблюдается.
Регулируют движение по одной полосе инспекторы ДПС. Водителей призывают учитывать информацию об ограничении при планировании маршрутов, а также быть максимально бдительными.
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