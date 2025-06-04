Блогера Шария приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

04 июня 2025 в 21:23 Размер текста - 17 +

Шарий был приговорен к 15 годам тюрьмы заочно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Украинский блогер Анатолий Шарий приговорен к 15 годам тюрьмы заочно за антиукраинскую деятельность. Об этом рассказал он сам. Суд также решил конфисковать его каналы в соцсетях. «Итак, винницкая помойка, которая называется официально „Винницким судом“, сегодня огласила приговор… Я получил 15 лет тюрьмы», — заявил Анатолий Шарий. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что причиной приговора стали обвинения в «антиукраинской деятельности». Суд также распорядился конфисковать его youtube- и telegram-канале. Шарий был обвинен в госизмене на Украине в 2023 году. Он рассказал, что суд проходил без его адвокатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский блогер Анатолий Шарий приговорен к 15 годам тюрьмы заочно за антиукраинскую деятельность. Об этом рассказал он сам. Суд также решил конфисковать его каналы в соцсетях. «Итак, винницкая помойка, которая называется официально „Винницким судом“, сегодня огласила приговор… Я получил 15 лет тюрьмы», — заявил Анатолий Шарий. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что причиной приговора стали обвинения в «антиукраинской деятельности». Суд также распорядился конфисковать его youtube- и telegram-канале. Шарий был обвинен в госизмене на Украине в 2023 году. Он рассказал, что суд проходил без его адвокатов.