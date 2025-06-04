Блогера Шария приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

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Шарий был приговорен к 15 годам тюрьмы заочно Фото:

Украинский блогер Анатолий Шарий приговорен к 15 годам тюрьмы заочно за антиукраинскую деятельность. Об этом рассказал он сам. Суд также решил конфисковать его каналы в соцсетях.

«Итак, винницкая помойка, которая называется официально „Винницким судом“, сегодня огласила приговор… Я получил 15 лет тюрьмы», — заявил Анатолий Шарий. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что причиной приговора стали обвинения в «антиукраинской деятельности». Суд также распорядился конфисковать его youtube- и telegram-канале.

Шарий был обвинен в госизмене на Украине в 2023 году. Он рассказал, что суд проходил без его адвокатов.

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Украинский блогер Анатолий Шарий приговорен к 15 годам тюрьмы заочно за антиукраинскую деятельность. Об этом рассказал он сам. Суд также решил конфисковать его каналы в соцсетях. «Итак, винницкая помойка, которая называется официально „Винницким судом“, сегодня огласила приговор… Я получил 15 лет тюрьмы», — заявил Анатолий Шарий. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что причиной приговора стали обвинения в «антиукраинской деятельности». Суд также распорядился конфисковать его youtube- и telegram-канале. Шарий был обвинен в госизмене на Украине в 2023 году. Он рассказал, что суд проходил без его адвокатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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