Блогера Шария приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Украинский блогер Анатолий Шарий приговорен к 15 годам тюрьмы заочно за антиукраинскую деятельность. Об этом рассказал он сам. Суд также решил конфисковать его каналы в соцсетях.
«Итак, винницкая помойка, которая называется официально „Винницким судом“, сегодня огласила приговор… Я получил 15 лет тюрьмы», — заявил Анатолий Шарий. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что причиной приговора стали обвинения в «антиукраинской деятельности». Суд также распорядился конфисковать его youtube- и telegram-канале.
Шарий был обвинен в госизмене на Украине в 2023 году. Он рассказал, что суд проходил без его адвокатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.