К чему готовиться метеозависимым 23 июня 2025: прогноз магнитных бурь

В июне 2025 года уже несколько дней ученые следят за активностью на Солнце. В начале месяца геомагнитная активность достигла рекордного уровня, а 20 числа произошла мощная вспышка на Солнце. Однако специалисты утверждают, что метеозависимым людям пока беспокоится не стоит — выброс плазмы не достиг Земли. Подробный метеопрогноз на 23 июня — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури 23 июня 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, 23 июня 2025 года вероятность возникновения магнитной бури составит 17%, а это значит, что в ближайшие сутки не предвидится сильных геомагнитных волнений.
Специалисты уточняют, что умеренные геомагнитные колебания возможны в 40% случаев, однако полностью спокойная обстановка прогнозируется с вероятностью в 43%.
Согласно почасовому прогнозу магнитных бурь, индекс солнечной активности Kp утром 23 июня находится на уровне 2,5 балла из 10 возможных. К 18:00 он поднимется до 3,5 балла, а к ночи опустится до 2,5. По данным Лаборатории, в течении суток шкала не превысит «зеленой» отметки, а значит изменения состояния у метеозависимых людей не предвидится.
Солнечные вспышки в июне 2025
С началом лета метеозависимые жители столкнулись с серией магнитных бурь. 1 июня был зафиксирован мощный геомагнитный шторм, достигший значения индекса Kp — 7. Это событие стало самым продолжительным по интенсивности за последнее время. На следующий день, 2 июня, уровень геомагнитной активности варьировался в диапазоне от 4 до 7 баллов, однако уже к 3 июня наблюдалось заметное ослабление атмосферного напряжения.
20 июня на поверхности Солнца была зарегистрирована крупная вспышка класса Х. По оценкам специалистов, она стала третьей по силе в текущем году; более мощные вспышки наблюдались только 14 мая и 23 февраля. Тем не менее, несмотря на высокую интенсивность солнечного события, выброс плазмы не достиг Земли.
Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Магнитные бури способны оказывать воздействие на здоровье человека. Как сообщила в интервью URA.RU профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера, невролог Юлия Каракулова, геомагнитные возмущения приводят к изменениям атмосферного давления, содержания кислорода в воздухе, влажности и других параметров окружающей среды. Это создает дополнительную нагрузку на организм и может стать причиной сбоев в его функционировании.
Эксперт подчеркнула, что метеозависимость проявляется в чрезмерной реакции человека на погодные изменения. По ее словам, такой чувствительностью обладают примерно 20–30% населения, причем чаще она встречается у людей с низким уровнем адаптационных возможностей организма.
Что делать при симптомах метеозависимости
Изменения в окружающей среде, включая воздействие магнитных бурь, могут приводить к колебаниям артериального давления и учащению пульса. В такие периоды нередко отмечаются тревожность, ощущение слабости, головокружения, головные и сердечные боли.
Специалисты рекомендуют в это время ограничить физические нагрузки, снизить объем поступающей информации и уделить внимание полноценному сну. В условиях летнего зноя следует увеличить потребление жидкости и использовать контрастный душ. В холодный период года, напротив, рекомендуется уменьшить количество употребляемой жидкости и соли в рационе.
«Если эти меры не помогают, то нужно обратиться за медицинской помощью. Врачи выявят факторы, влияющие на развитие метеозависимости, и дадут профессиональные рекомендации», — отмечает Юлия Каракулова.
Как избежать метеозависимости
Как отмечает невролог, для снижения проявлений метеозависимости рекомендуется уделять внимание регулярной физической активности, соблюдать режим полноценного сна и придерживаться сбалансированного рациона. Эти меры способствуют стабилизации функций вегетативной нервной системы, что позволяет организму лучше адаптироваться к изменениям погодных условий..
«Если человек здоров, регулярно тренируется, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде. Люди, имеющие заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, в большей степени рискуют испытать неприятные симптомы», — рассказала Юлия Караулова. Невролог также отметила, что метеозависимость может усилиться из-за любого перенесенного заболевания, включая ОРВИ и операции
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