Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов подвел итоги встречи с коллегой из Китая адмиралом Дун Цзюнем в городе Циндао. Он отметил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться по всем направлениям. При этом важнейшую роль в укреплении стратегического сотрудничества играют доверительные контакты на высшем уровне.
«Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. <...> Настроены на реализацию всех достигнутых ими договоренностей», — заявил Белоусов в рамках Совещания министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Текст его обращения URA.RU передали из пресс-службы Минобороны.
Он также надеется на дальнейшее тесное и результативное взаимодействие с коллегами из КНР, в том числе в рамках работы ШОС. Прошедшие переговоры, как и их итоги, внесут весомый вклад в развитие российско-китайского двустороннего партнерства в военной сфере.
В завершение встречи Андрей Белоусов поблагодарил Дун Цзюня за участие парадного расчета Народно-освободительной армии Китая в российских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что в 2025 году Москва и Пекин отметили не только указанную памятную дату, но и предстоящий юбилей Войны китайского народа против Японии. Адмирал Дун Цзюнь, в свою очередь, заявил, что рад обменяться мнениями с российской стороной по взаимно интересующим вопросам.
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