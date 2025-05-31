Российский футбольный союз раскрыл, кто не дает снять санкции с РФ

Некоторые европейские государства выступают против отмены санкций, которые наложены на российские футбольные клубы и национальные сборные. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«Наиболее активно против нашего возвращения выступает Украина. Какой-то особой динамики [в изменении позиции европейских стран] нет. Против [снятия санкций с клубов из РФ] — немного», — сказал Митрофанов в разговоре с РИА Новости.
Сборная России по футболу проведет свои ближайшие товарищеские встречи 6 и 10 июня. В качестве соперников выступят национальные команды Нигерии и Белоруссии. Матч с нигерийской сборной состоится на московском стадионе «Лужники», а встреча с белорусской командой пройдет на Национальном стадионе в Минске.
Ранее против возвращения российских команд к участию в международных турнирах выступили футбольные федерации ряда европейских стран, в том числе Англии, Польши, Украины и стран Балтии, а также Японии. На последнем Конгрессе ФИФА в мае 2025 года этот вопрос официально не рассматривался, однако он стал предметом оживленных дебатов между делегатами и остается одной из ключевых тем в мировом футболе.
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