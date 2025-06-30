Политолог рассказал о патовой ситуации в Закавказье из-за Азербайджана и Армении

Семибратов: Армения и Азербайджан одновременно дистанцировались от России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Семибратова, в Армении повестку перехватили профранцузские силы
По словам Семибратова, в Армении повестку перехватили профранцузские силы Фото:

В Закавказье впервые за постсоветский период сложилась патовая ситуация: и Армения, и Азербайджан одновременно дистанцировались от России. Об этом URA.RU сообщил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Это действительно патовая ситуация. В предыдущие годы мы сближались с Азербайджаном — от нас отдалялась Армения, потом происходило наоборот и так по кругу. Сейчас — первый эпизод за постсоветский период, когда от нас отошли и те, и другие», — заявил Семибратов. По его словам, в Азербайджане внутреннюю повестку формируют протурецкие силы, а в Армении активизировались прозападные, прежде всего профранцузские, игроки.

По оценке политолога, подобная расстановка сил может привести к изменению баланса интересов в регионе. В Армении усиливается влияние стран Евросоюза, в первую очередь Франции, что отражается на политических решениях руководства. В Азербайджане, в свою очередь, заметен рост протурецких настроений, что сказывается на внешнеполитическом курсе страны. Семибратов подчеркнул, что Россия оказалась вне традиционных альянсов и сейчас не может рассчитывать на поддержку ни с одной из сторон.

Отношения между Россией и Азербайджаном в 2025 году переживают беспрецедентный спад. Особенно это стало заметно после того, как в Екатеринбурге были задержаны более 50 азербайджанцев. На обострение отношений между двумя странам также повлиял ряд ситуаций: это закрытие «Русского дома», ограничение работы информагентства Sputnik и взаимные запреты на въезд политиков и многое другое. Подробнее — в материале URA.RU.

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В Закавказье впервые за постсоветский период сложилась патовая ситуация: и Армения, и Азербайджан одновременно дистанцировались от России. Об этом URA.RU сообщил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Это действительно патовая ситуация. В предыдущие годы мы сближались с Азербайджаном — от нас отдалялась Армения, потом происходило наоборот и так по кругу. Сейчас — первый эпизод за постсоветский период, когда от нас отошли и те, и другие», — заявил Семибратов. По его словам, в Азербайджане внутреннюю повестку формируют протурецкие силы, а в Армении активизировались прозападные, прежде всего профранцузские, игроки. По оценке политолога, подобная расстановка сил может привести к изменению баланса интересов в регионе. В Армении усиливается влияние стран Евросоюза, в первую очередь Франции, что отражается на политических решениях руководства. В Азербайджане, в свою очередь, заметен рост протурецких настроений, что сказывается на внешнеполитическом курсе страны. Семибратов подчеркнул, что Россия оказалась вне традиционных альянсов и сейчас не может рассчитывать на поддержку ни с одной из сторон. Отношения между Россией и Азербайджаном в 2025 году переживают беспрецедентный спад. Особенно это стало заметно после того, как в Екатеринбурге были задержаны более 50 азербайджанцев. На обострение отношений между двумя странам также повлиял ряд ситуаций: это закрытие «Русского дома», ограничение работы информагентства Sputnik и взаимные запреты на въезд политиков и многое другое. Подробнее — в материале URA.RU.
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