Захарова эмоционально отреагировала на удар ВСУ по «Белгород — Арене»

Киев целенаправленно ведет борьбу против мирных жителей, в том числе детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, резко осудив удар Вооруженных сил Украины по спортивному комплексу «Белгород-Арена».
«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — заявила Захарова РИА «Новости». Она также выразила мнение, что на Украине решили собрать все «худшие практики прошлого» — от варварства и нацизма до терроризма и людоедства.
Ранее стало известно, что ВСУ ударили по «Белгород-Арене» в Белгородской области, началось возгорание. На момент удара там проходили занятия. Что известно об атаке ВСУ — в материале URA.RU.
ВСУ не в первый раз атакуют гражданские объекты на территории РФ. Так вечером 8 июля ВСУ ударили по пляжу в Курске. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. На месте погибли три человека, еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний ребенок Анатолий.
Мальчик накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. В результате удара он получил 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.
Церемония прощания с Анатолием прошла в Куске 12 июля. Ее провели в поселке Черемушки в местном храме. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал помнить подвиг шестилетнего мальчика.
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