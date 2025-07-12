Захарова эмоционально отреагировала на удар ВСУ по «Белгород — Арене»

Захарова: Киев целенаправленно ведет борьбу против мирных жителей
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Киев атакуя гражданские объекты ведет борьбу с населением, культурой и совестью, заявила Захарова
Киев атакуя гражданские объекты ведет борьбу с населением, культурой и совестью, заявила Захарова Фото:

Киев целенаправленно ведет борьбу против мирных жителей, в том числе детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, резко осудив удар Вооруженных сил Украины по спортивному комплексу «Белгород-Арена».

«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — заявила Захарова РИА «Новости». Она также выразила мнение, что на Украине решили собрать все «худшие практики прошлого» — от варварства и нацизма до терроризма и людоедства.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по «Белгород-Арене» в Белгородской области, началось возгорание. На момент удара там проходили занятия. Что известно об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

ВСУ не в первый раз атакуют гражданские объекты на территории РФ. Так вечером 8 июля ВСУ ударили по пляжу в Курске. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. На месте погибли три человека, еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний ребенок Анатолий. 

Мальчик накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. В результате удара он получил 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Церемония прощания с Анатолием прошла в Куске 12 июля. Ее провели в поселке Черемушки в местном храме. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал помнить подвиг шестилетнего мальчика.

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Киев целенаправленно ведет борьбу против мирных жителей, в том числе детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, резко осудив удар Вооруженных сил Украины по спортивному комплексу «Белгород-Арена». «Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — заявила Захарова РИА «Новости». Она также выразила мнение, что на Украине решили собрать все «худшие практики прошлого» — от варварства и нацизма до терроризма и людоедства. Ранее стало известно, что ВСУ ударили по «Белгород-Арене» в Белгородской области, началось возгорание. На момент удара там проходили занятия. Что известно об атаке ВСУ — в материале URA.RU. ВСУ не в первый раз атакуют гражданские объекты на территории РФ. Так вечером 8 июля ВСУ ударили по пляжу в Курске. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. На месте погибли три человека, еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний ребенок Анатолий.  Мальчик накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. В результате удара он получил 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. Церемония прощания с Анатолием прошла в Куске 12 июля. Ее провели в поселке Черемушки в местном храме. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал помнить подвиг шестилетнего мальчика.
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