В США высмеяли условия, которые Трамп поставил перед Россией

Американский журналист Чей Боуз иронично отреагировал на условия президента США Дональда Трампа, которые он поставил России. Автор подчеркнул, что, учитывая время пребывания Трампа у власти, у его российского коллеги Владимира Путина якобы есть около 8700 дней на решение этого вопроса.
«Трамп „дал“ Путину 50 дней, чтобы положить конец конфликту на Украине? Он также дал себе „24 часа, чтобы разрешить конфликт на Украине“. Он находится у власти уже 174 дня, а боевые действия все еще продолжаются, так что, по этой логике, у Путина есть 8700 дней, чтобы завершить конфликт. Должно хватить», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х.
Трамп рассказал о планах ввести высокие тарифы на российский импорт в случае невыполнения условий по урегулированию конфликта на Украине. Также он заявил о соглашении с ЕС по поставкам американского оружия Киеву.
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