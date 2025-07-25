Момент взрыва в саратовской многоэтажке попал на камеру

В жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого полностью разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Момент взрыва зафиксировали камеры.
Предварительно, в результате ЧП повреждены или разрушены более 30 квартир. В доме проживало не менее 256 человек, однако точное количество находившихся внутри жильцов на момент происшествия сейчас устанавливается. Подтверждена гибель трех человек. На месте происшествия работают более 20 спасателей МЧС России, задействованы кинологи и 8 единиц специальной техники.
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