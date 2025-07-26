Сколько Орбакайте заработает на своем концерте в Израиле

Певица Кристина Орбакайте не особенно афиширует свои заграничные концерты, а между тем они приносят ей неплохую прибыль. В сентябре исполнительница готовится выступить с «единственным концертом в Израиле» — как гласит афиша.
URA.RU посчитало, сколько может заработать Орбакайте. Кристина выступит в амфитеатре Ашдода. Этот зал вмешает в себя порядка 6400 сидячих мест. К моменту выхода публикации не распродана большая часть зала. Цены на билеты «кусаются» не сильно: самый дешевый стоит 1500 рублей, дорогой — 7200 рублей. Если считать по среднему арифметическому, при условии полных продаж, Кристина может заработать минимум 27 млн рублей.
Впрочем, для артистки уровня Орбакайте это не большие деньги, тем более, что большая часть не попадет к ней «в карман». Кристина отлично зарабатывает на корпоративных вступлениях. В России певица просила порядка 4,5 млн рублей за выступление. За границей могут поднять ценник до 6 млн рублей, чтобы потом сторговаться до 3–4,5 млн. При этом окончательная сумма зависит от договоренностей.
Кристина Орбакайте после начала СВО не последовала примеру своей звездной матери Аллы Пугачевой и не закрыла демонстративно дверь в Россию. Она продолжает здесь работать, но живет с семьей в США. Из-за этой невысказанной позиции к певице возникает немало вопросов.
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