Ученые предупредили о повторном землетрясении на Камчатке

Специалисты предупредили о вероятности повторных сейсмических толчков на Камчатке после недавнего мощного землетрясения. Ученые прогнозируют афтершоки с магнитудой до 7,5. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
«Ученые пришли к выводу, что в ближайшее время ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подземные толчки могут вызвать опасные цунами на побережье Авачинского залива.
На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. В результате были зафиксированы разрушения: обрушилась стена детского сада, пострадала женщина в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей не приближаться к береговой линии в опасных районах. МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения на побережье и следить за официальными сообщениями.
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