На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за аварии

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Движение на участке организовали по одной полосе
Движение на участке организовали по одной полосе Фото:

На 295-м километре Тюменского тракта вечером 1 августа случилась авария, что привело к ограничению на проезжей части. Машины теперь могут проехать лишь по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 295-м километре автодороге Р-351 км 295 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — предупредили дорожники.

Водителей призвали заранее планировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 295-м километре Тюменского тракта вечером 1 августа случилась авария, что привело к ограничению на проезжей части. Машины теперь могут проехать лишь по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 295-м километре автодороге Р-351 км 295 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — предупредили дорожники. Водителей призвали заранее планировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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