На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за аварии

Движение на участке организовали по одной полосе
На 295-м километре Тюменского тракта вечером 1 августа случилась авария, что привело к ограничению на проезжей части. Машины теперь могут проехать лишь по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 295-м километре автодороге Р-351 км 295 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — предупредили дорожники.
Водителей призвали заранее планировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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