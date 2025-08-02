Военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск РФ 2 августа установили российский флаг над селом Александро-Калиново в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ, опубликовав видео с места событий.
По словам заместителя командира отряда «Штурмовой» с позывным Ротор, бойцам пришлось преодолеть серьезные инженерные преграды прежде чем освободить село: «Мы столкнулись с рвом. Высота бруствера порядка 3 метров, ширина рва — 2,5 метра. Внутри рва была натянута колючая проволока, чтобы наши бойцы не могли пробраться и пересечь вперед. Но мы нашли лазейку и выдвинулись на штурм населенного пункта», — рассказал военный на видео. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Он уточнил, что бойцы отряда штурмовой и мотострелкового батальона заходили на позиции как пешими группами, так и мото-группами. Они также осуществляли заезды на бронированных боевых машинах и танках. В это время военные столкнулись с массированной атакой беспилотников со стороны противника. По словам Ротора, в районе данного населенного пункта велась не только контрбатарейная, но и контрвоздушная война, и противник не жалел ни обычных дронов, ни гексакоптеров типа «Вампир» и «Баба-Яга». Несмотря на активное сопротивление, им удалось освободить село. Ротор отметил, что сейчас российские войска намерены продолжать продвижение с ее большими усилиями.
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