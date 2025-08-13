Оборванные провода и выбитые окна: обстановка в Славянске-на-Кубани после удара БПЛА

Беспилотники ВСУ совершили атаки на российские регионы среди которых оказался Краснодарский край. В городе Славянск-на-Кубани, обломки одного из дронов упали на территорию нефтеперерабатывающего предприятия, что привело к возгоранию автомобиля ГАЗель. Позже появилось официальные сообщения об обнаружении обломков еще в нескольких районах региона. Подробнее о последствия атаки в регионе — в материале URA.RU.
Утром вспыхнул автомобиль
Утром в оперативном штабе Краснодарского края сообщалось, что на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали обломки подбитого дрона, из-за чего произошло возгорание автомобиля ГАЗель. Пострадавших, по информации нет. Очаг возгорания был быстро потушен. На месте происшествия работали экстренные и специализированные службы.
Обломки дронов найдены еще в нескольких районах
В Славянске-на-Кубани найдены обломки БПЛА по нескольким адресам. По новой информации оперативного штаба региона, части дронов были обнаружены на территориях четырех дворов и прилегающих участков. Были обнаружены повреждения окон в двух жилых зданиях, при этом в одном из домов также были оборваны линии электропередачи. По третьему адресу пострадали кровля дома, навес и хозяйственные постройки. Во всех случаях никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб.
Всего над территорией Краснодарского края было сбито 5 вражеских беспилотников. Об этом сообщают Минобороны России.
