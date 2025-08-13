Скончался посол в отставке Анатолий Адамишин

На 92-м году жизни скончался бывший посол России Анатолий Адамишин
На 92-м году жизни скончался бывший посол России Анатолий Адамишин

Бывший посол России Анатолий Адамишин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения. В ближайшее время будет опубликован официальный некролог», — передают слова Захаровой РИА Новости.

Анатолий Адамишин посвятил дипломатической службе более 40 лет. В 1994–1999 годах был послом России в Великобритании. За свою карьеру Адамишин участвовал в урегулировании ряда международных конфликтов, представлял страну в ООН, а также занимался вопросами гуманитарного сотрудничества.

