Скончался посол в отставке Анатолий Адамишин

Бывший посол России Анатолий Адамишин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения. В ближайшее время будет опубликован официальный некролог», — передают слова Захаровой РИА Новости.
Анатолий Адамишин посвятил дипломатической службе более 40 лет. В 1994–1999 годах был послом России в Великобритании. За свою карьеру Адамишин участвовал в урегулировании ряда международных конфликтов, представлял страну в ООН, а также занимался вопросами гуманитарного сотрудничества.
