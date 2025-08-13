Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе уступать территории вызвало недоумение среди американских экспертов накануне саммита лидеров России и США, который пройдет на Аляске 15 августа. Об этом сообщает аналитическое издание American Thinker.
«Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто это Москва просит мира. Это фантазия. Украина не побеждает, даже близко не побеждает», — отмечается в материале American Thinker. По мнению автора статьи, недавний отказ Зеленского обсуждать передачу территорий может привести к дальнейшей потере суверенитета Украины.
Кроме того, в публикации подчеркивается, что украинская армия продолжает сдавать позиции на фоне продвижения российских войск, несмотря на заявления официального Киева. Автор предупреждает, что затягивание конфликта грозит падением Киева.
Ранее стало известно, что Кремль и Белый дом согласовали дату и место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит назначен на 15 августа и пройдет на территории штата Аляска. Ожидается, что повестка переговоров будет включать вопросы безопасности, урегулирования украинского конфликта, а также перспективы будущих отношений между Россией и США.
