РФ рассчитывает, что ЕС откажется от провокаций перед саммитом Путина и Трампа

Москва рассчитывает, что европейские государства воздержатся от шагов, способных помешать проведению российско-американского саммита на Аляске, который запланирован на 15 августа. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
«Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые бы препятствовали его проведению и достижению конструктивных договоренностей», — заявил Фадеев. Его слова прозвучали на брифинге, который транслировал МИД РФ.
Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа запланирована на 15 августа. Она пройдет на Аляске, в городе Анкоридж. Президента Украины Владимира Зеленского на саммит не позвали, что разозлило его.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что ключевой темой встречи станет обсуждение путей долгосрочного мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что регион Аляски и Арктики представляет интерес для обеих стран с точки зрения экономического сотрудничества, а также открывает возможности для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Также Кремль рассчитывает на проведение следующей встречи между Путиным и Трампом на территории России.
