ЕС и США договорились о координации по Украине

Участники видеоконференции обменялись мнениями о текущем положении дел на Украине
Участники видеоконференции обменялись мнениями о текущем положении дел на Украине

Состоялась видеоконференция, в которой приняли участие президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи стороны заявили о намерении поддерживать координацию по вопросам, связанным с ситуацией на Украине. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Мы договорились поддерживать координацию», — написала глава Еврокомиссии после встречи. Участники видеоконференции обменялись мнениями о текущем положении дел на Украине, а также обсудили предстоящий двусторонний саммит России и США, который должен пройти на Аляске. Фон дер Ляйен подчеркнула, что стороны «усилили свое общее понимание» происходящего на Украине.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина запланирована на 15 августа и состоится на территории Аляски. Информацию о подготовке данного мероприятия подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Переговоры пройдут в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска.

