Стало известно возможное место встречи Путина, Зеленского и Трампа

Путин, Трамп и Зеленский могут встретится в Европе или на Ближнем Востоке
Путин, Трамп и Зеленский могут встретится в Европе или на Ближнем Востоке Фото:
Возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters. 

"Лидеры США, Украины и Европы в среду обсудили возможные места для повторной встречи Трампа, Путина и Зеленского после саммита Трампа и Путина на Аляске в пятницу. Возможными местами проведения мероприятия могут стать города в Европе и на Ближнем Востоке", — сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией.

Ранее Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с участием президента России Путина и главы Украины Зеленского. Инициатива прозвучала на фоне предстоящих двусторонних переговоров Трампа с Путиным, которые запланированы на 15 августа на Аляске. По словам американского президента, основная цель встречи — обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Украины и поиск возможностей для деэскалации конфликта. Кроме того, ранее представители Белого дома указывали на готовность США способствовать диалогу между Россией и Украиной при участии американской стороны.

