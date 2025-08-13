Стало известно возможное место встречи Путина, Зеленского и Трампа

Возможное место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Лидеры США, Украины и Европы в среду обсудили возможные места для повторной встречи Трампа, Путина и Зеленского после саммита Трампа и Путина на Аляске в пятницу. Возможными местами проведения мероприятия могут стать города в Европе и на Ближнем Востоке", — сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией.
Ранее Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с участием президента России Путина и главы Украины Зеленского. Инициатива прозвучала на фоне предстоящих двусторонних переговоров Трампа с Путиным, которые запланированы на 15 августа на Аляске. По словам американского президента, основная цель встречи — обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Украины и поиск возможностей для деэскалации конфликта. Кроме того, ранее представители Белого дома указывали на готовность США способствовать диалогу между Россией и Украиной при участии американской стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.