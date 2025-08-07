В Киеве отреагировали на слухи о существовании плана с заморозкой конфликта

На Украине опровергли подлинность плана урегулирования, опубликованного СМИ
Зеленский не обсуждал никаких планов по урегулированию с Трампом, заявил Литвин
Зеленский не обсуждал никаких планов по урегулированию с Трампом, заявил Литвин Фото:
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Появившиеся в СМИ сведения о якобы обсуждавшемся плане урегулирования не соответствуют действительности. По словам помощника президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Литвина, во время недавнего телефонного разговора между главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером подобные предложения не звучали.

«Вчера во время разговора лидеров ничего такого не звучало», — написал Литвин в соцсети Х. Он отметил, что лидеры обсуждали совершенно другие вопросы, однако не стал раскрывать их содержание. Ранее западные издания опубликовали предполагаемый план Трампа, который якобы предусматривал замораживание конфликта с сохранением нынешних линий фронта и последующее снятие санкций с России.

В то же время источники в дипломатических кругах не подтверждают подлинность данного документа. Отмечается, что подобные публикации появляются на фоне активизации международных консультаций по украинскому урегулированию, однако официальные позиции сторон остаются неизменными.

