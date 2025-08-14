Встреча Путина и Трампа открыла россиянам доступ к зарубежным магазинам

Временное ослабление санкций США произошло в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Это позволило российским покупателям совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах.
"Российские байеры воспользовались встречей Путина и Трампа, чтобы заказать одежду (и не только) из-за границы", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что снятие ограничений затронуло некоторые белорусские банки, чьи карты теперь принимаются крупнейшими международными маркетплейсами, включая Amazon, Sephora и другие площадки.
По данным источников, временное послабление санкционного режима вступило в силу до 20 августа и позволило проводить транзакции через ранее заблокированные платежные сервисы. Ранее попытки оплаты с белорусских карт автоматически блокировались системами PayPal и Apple Pay из-за санкционных ограничений, несмотря на различные технические ухищрения со стороны пользователей.
