Встреча Путина и Трампа открыла россиянам доступ к зарубежным магазинам

Baza: байеры используют встречу Путина и Трампа для заказов одежды из-за границы
Россияне воспользовались возможностью для покупки одежды, пишет Baza
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Временное ослабление санкций США произошло в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Это позволило российским покупателям совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

"Российские байеры воспользовались встречей Путина и Трампа, чтобы заказать одежду (и не только) из-за границы", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что снятие ограничений затронуло некоторые белорусские банки, чьи карты теперь принимаются крупнейшими международными маркетплейсами, включая Amazon, Sephora и другие площадки.

По данным источников, временное послабление санкционного режима вступило в силу до 20 августа и позволило проводить транзакции через ранее заблокированные платежные сервисы. Ранее попытки оплаты с белорусских карт автоматически блокировались системами PayPal и Apple Pay из-за санкционных ограничений, несмотря на различные технические ухищрения со стороны пользователей.

