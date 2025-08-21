В МИД объяснили, почему в Россию хлынул поток европейцев

МИД РФ: все больше европейцев хотят переехать в Россию
В последнее время увеличилось число иностранных граждан, желающих переехать в Россию. Заявления поступают регулярно, в том числе от жителей европейских стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией», — пишет Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что многие иностранцы ищут в России уважение к семейным традициям и человеческому достоинству. Захарова подчеркнула, что на родине эти люди сталкиваются с «агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей», тогда как в России находят близкие им духовно-нравственные ориентиры.

МИД участвует в межведомственной работе по реализации указа президента РФ, который направлен на гуманитарную поддержку лиц, разделяющих традиционные российские ценности. В рамках этой работы посольства и консульства России оформляют визы и помогают с переездом гражданам из разных стран. По данным Захаровой, только за последний год документы на переезд в Россию получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и других государств.

